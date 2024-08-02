Представлен обновленный хот-хэтч Toyota GR Corolla: АКПП и более тяговитый мотор

Компания Toyota представила полноприводный хот-хэтч GR Corolla 2025 модельного года для американского рынка: техническая начинка в очередной раз доработана, обновлён дизайн передней части кузова, а вместо стандартной 6-ступенчатой МКП теперь можно выбрать 8-ступенчатый гидромеханический автомат.

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Хот-хэтч Toyota GR Corolla дебютировал в 2022 году и уже в 2023-м пережил небольшую техническую модернизацию, а теперь подоспела очередная порция обновок — все они относятся к хэтчбеку 2025 модельного года для США, версии для других рынков, возможно, будут иметь некоторые отличия.

Установленная поперечно под капотом 1,6-литровая бензиновая «турботройка» G16E-GTS в 2025 модельном году выдаёт прежние 304 л.с., но максимальный крутящий момент увеличен с 370 до 400 Нм — точно такой же апгрейд пережил в начале года двигатель младшего хот-хэтча Toyota GR Yaris, который в США не продаётся. От этой же модели хот-хэтчу Toyota GR Corolla достался опциональный спортивный 8-ступенчатый автомат Gazoo Racing Direct с возможностью ручного переключения передач подрулевыми лепестками и функцией Launch Control для получения максимального ускорения на старте. Для автомата предусмотрены четыре режима работы — Sport, Normal, ECO и Custom. Версии с 6-ступенчатой МКП по-прежнему доступны для заказа.

Автомат Gazoo Racing Direct по умолчанию оснащён собственным радиатором охлаждения, а за доплату для него доступен дополнительный радиатор, чтобы на треке коробка протянула дольше до перегрева. Также дополнительный радиатор охлаждения можно заказать для двигателя. Развитая система охлаждения потребовала перекройки переднего бампера: в нём теперь больше отверстий для подачи воздуха в радиаторы, вдобавок доработаны каналы подачи воздуха к тормозным дискам, а по бокам появились воздуховоды, снижающие турбулентность в районе передних колёсных арок — это, как утверждается, немного улучшает точность управления.

Также для улучшения точности управления и улучшения сцепления колёс с дорогой разработчики добавили в переднюю и заднюю подвески пружины отбоя. Пересмотрены характеристики стабилизаторов поперечной устойчивости и задних амортизаторов. У задней подвески вдобавок смещены вверх точки крепления продольных рычагов, чтобы уменьшить проседание кормы при интенсивных разгонах.

Изменений в системе полного привода нет: напомним, что мощность на задние колёса в Toyota GR Corolla отбирает многодисковая муфта с электронным управлением, она всегда работает с преднатягом, поэтому хот-хэтч в любом ездовом режиме (Normal, Gravel, Track) имеет постоянный полный привод. Cамоблокирующиеся межколёсные дифференциалы Torsen теперь входят в стандартное оснащение, доплачивать за них не нужно. Стандартные шины для всех версий — Michelin Pilot Sport 4 размерности 235/40 R 18.

Интерьер Toyota GR Corolla, в сущности, остался прежним, но слегка обновлены отделочные материалы — в частности основные кнопки и переключатели стали темнее.

Toyota GR Corolla 2025 модельного года будет предлагаться в трёх комплектациях — Core, Premium и Premium Plus. Прежде топовой комплектацией была Circuit Edition, её больше нет, но часть её оборудования перекочевала в комплектацию Premium Plus, а именно углепластиковая крыша и горбатый капот с двумя вентиляционными отверстиями (показаны на фотографиях). Полагаем, что через какое-то время Toyota GR Corolla обзаведётся очередной новой топовой комплектацией с развитым аэродинамическим обвесом и другими доработками.

В продаже Toyota GR Corolla 2025 модельного года появится до конца текущего календарного года, но цены пока не объявлены. Дореформенный хот-хэтч сейчас стоит в США от 36 500 долларов.