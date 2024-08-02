Представлен новый седан Dodge Attitude,

В новом поколении седан американского бренда заметно подрастет и перестанет быть бюджетником. Полноценную презентацию проведут в ближайшее время.

© Колеса.ру

Свежую четырехдверку Dodge Attitude уже ловили в Мексике. Более того, модель нового поколения даже показали по местному ТВ: ее разыграли в одном из реалити-шоу. Но лишь сейчас марка анонсировала седан официально – опубликован первый тизер. Напомним, предыдущий Attitude – это клон дореформенного седанчика Mitsubishi Mirage/Attrage, модель американского бренда продают исключительно на мексиканском рынке. Новая четырехдверка тоже не является самостоятельной разработкой Доджа, только теперь она сменит и донора, и рыночное позиционирование. Так, в качестве следующего Attitude выступит более крупный «китаец» GAC Trumpchi Empow, который выпускается с 2021 года. Кстати, седан будет уже второй «заимствованной» у GAC моделью Dodge: в той же Мексике почти три года назад появился кроссовер Journey, то есть чуть перелицованный GAC Trumpchi GS5.

За основу для нового Dodge Attitude взяли глобальный Empow со спортивным обвесом (в Китае четырехдверка GAC недавно пережила рестайлинг). Единственное значимое отличие в плане дизайна – сетчатая радиаторная решетка, тогда как у «китайца» спереди красуются сдвоенные вертикальные клинья. Ну и конечно, заменили эмблемы и шильдики.

Габариты если и не совпадают полностью, то, очевидно, очень близки. Длина китайского исходника равна 4700 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1432 мм. Колесная база – 2736 мм. Для сравнения, длина предыдущего Dodge Attitude составляет 4245 мм, расстояние между осями – 2550 мм. Новый же седан будет конкурировать с Hyundai Elantra и Volkswagen Jetta.

Внутри свежий Attitude тоже повторил модель GAC, то есть клиентам предложат машины с табло. В список оборудования еще наверняка вошли современные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Старый Dodge Attitude таким оснащением похвастать не может.

Двигатель, вероятно, перешел с Empow – это бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 170 л.с. При этом вместо семиступенчатой роботизированной коробки с двумя сцеплениями мексиканские СМИ прочат седану Dodge классический шестиступенчатый автомат. Предыдущий Attitude доступен с трехцилиндровым атмосферником 1.2 (76 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором.

Полноценную премьеру Dodge Attitude нового поколения должны провести в ближайшее время. Седан точно окажется дороже уходящего компакта, который сейчас стоит от 275 400 песо (примерно 1,25 млн рублей по актуальному курсу).