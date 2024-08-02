Дилеры начали продавать "Буханку" по 2 млн рублей. УАЗ уже ответил

Telegram-канал No-Limits сообщил о том, что один из дилеров Ульяновского автозавода предлагает купить новую "Буханку" за 2 млн рублей. За эти деньги, как отмечается, в США можно приобрести полноприводный кроссовер Jeep Compass с 200-сильным мотором.

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"Российская газета" обратилась за разъяснениями в пресс-службу УАЗа.

Вот что нам ответили:

"Актуальные официальные цены всегда можно проверить на сайте. Автомобили без наценок можно забронировать и приобрести с помощью онлайн-витрины", - рассказали нам.



Напомним, официальная стоимость "Буханки" - от 1 230 000 рублей. Экспедиционная версия модели обойдется от 1 575 000 рублей.

По итогам первых шести месяцев 2024 года УАЗ выпустил 19 249 автомобилей. Главным хитом марки остается семейство СГР (старый грузовой ряд), который включает "буханки", "полубуханки" и "головастики". Было реализовано 6 680 этих машин.