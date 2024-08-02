Редкий автомобиль Shelby Cobra выставлен на аукцион

Mecum в августе проведет торги по продаже уникального Shelby Cobra 1963 года выпуска, принадлежавшего в разное время звездам Голливуда. Информация о торгах размещена на сайте аукционного дома.

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Спорткар с номером шасси CSX2161 имеет пробег 27,5 тысячи километров. Он был собран в 1963 года по заказу голливудского продюсера Дэвида Л. Вольферу, который известен такими работами, как «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» и «Поющие в терновнике».

Машина была оснащена 4,75-литровым двигателем V8 серии 289 CI V-8, который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Также у автомобиля передняя и задняя подвеска Wishbone с поперечными листовыми рессорами и телескопическими амортизаторами.

Продюсеру автомобиль принадлежал всего несколько лет. В 1965-м машину купил кинокомпозитор Элмер Бернстайн, известный как автор музыки к фильмам «Великолепная семерка», «Охотники за привидениями» и «Дикий, дикий Вест», и подарил его актеру Стиву Маккуину.

«Маккуин регулярно ездил на CSX2161. Машина так ему нравилась, что он настаивал на привилегии сохранить ее в течение нескольких месяцев после того, как автомобиль был продан следующему владельцу», - говорится в описании лота.



В итоге родстер несколько раз менял владельцев, а в 2003 году был перевезен в Европу, отреставрирован и перекрашен в черный цвет. Сейчас машина находится в Великобритании.

Ранее в Южной Африке была анонсирована распродажа ранее неизвестной коллекции автомобилей Mercedes. Порядка двухсот машин принадлежали ныне покойному коллекционеру Луису Кутцеру. Их нашли в заброшенном сарае, где они простояли несколько десятилетий.