АвтоВАЗ объяснил, почему упал спрос на топовые Lada Vesta

Китай и дорогие кредиты: АвтоВАЗ объяснил, почему упал спрос на Lada Vesta
В своём отчёте о продажах в июле АвтоВАЗ затронул тему снижения объёмов продаж флагманского семейства модели Lada Vesta в топовых комплектациях. Производитель объяснил, почему происходит перераспределение спроса на рынке.
Главная причина снижения спроса - изменение кредитной политики банков.
"85% продаж Vesta в высоких комплектациях осуществлялось с использованием кредитных продуктов", - заявляют на АвтоВАЗе.
Вторая причина, по мнению компании, заключается в
"продолжающейся ценовой экспансии китайских производителей, которые, используя богатый арсенал национальных льгот и преференций, в настоящее время контролируют около 90% российского легкового рынка в финансовом выражении".
Иностранные бренды, пользуясь возможностями компенсации скидок и имея прибыль на внутреннем и экспортных рынках, "продолжают выдавливать отечественных производителей в наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением".