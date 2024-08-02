АвтоВАЗ объяснил, почему упал спрос на топовые Lada Vesta

В своём отчёте о продажах в июле АвтоВАЗ затронул тему снижения объёмов продаж флагманского семейства модели Lada Vesta в топовых комплектациях. Производитель объяснил, почему происходит перераспределение спроса на рынке.

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Главная причина снижения спроса - изменение кредитной политики банков.

"85% продаж Vesta в высоких комплектациях осуществлялось с использованием кредитных продуктов", - заявляют на АвтоВАЗе.



Вторая причина, по мнению компании, заключается в

"продолжающейся ценовой экспансии китайских производителей, которые, используя богатый арсенал национальных льгот и преференций, в настоящее время контролируют около 90% российского легкового рынка в финансовом выражении".



Иностранные бренды, пользуясь возможностями компенсации скидок и имея прибыль на внутреннем и экспортных рынках, "продолжают выдавливать отечественных производителей в наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением".