Стало известно, как габариты машины влияют на вождение

Габариты транспортного средства могут влиять на поведение водителя на дороге. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Marketing Letters.

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Выяснилось, что водителям более крупных авто чаще направляют штрафы за нарушение скоростного режима. Это говорит о том, что стиль езды на таких машинах является более рискованным. Отмечается, что для пешеходов и других участников дорожного движения такие авто представляют больший риск.

Кроме того, подчеркивается, что водители все чаще выбирают габаритные транспортные средства (ТС), а это усугубляет проблему. Специалисты хотели выяснить, влечет ли ощущение большей безопасности к более безрассудным действиям на дороге. Они опирались на национальные данные Министерства транспорта и безопасности дорожного движения Израиля, охватывающие все действующие пассажирские ТС и выданные полицией штрафы за превышение скорости в течение 2018 года.

Ранее ученые сразу нескольких вузов страны представили уникальную технологию, позволяющую продлить срок службы некоторых деталей автомобиля в 10 раз. Речь идет о клапане двигателя внутреннего сгорания, гидромоторе, а также пуансонов.