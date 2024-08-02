У АвтоВАЗа плохо продаются топовые версии Lada Vesta

АвтоВАЗ: в России продолжаюется ценовая экспансия китайских производителей. Как отмечает пресс-служба российского автогиганта, в последнее время наиболее оснащённые версий Lada Vesta стали продаваться хуже. Хотя, чтобы вернуть машине высокотехнологичные опции, АвтоВАЗ потратил около 5 млрд рублей.

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Подсчитано, что только 15 из 100 топовых «Вест» продавались дилерами за наличные деньги, а для покупки 85% машин россияне брали кредиты. Так что сейчас, когда заёмные средства из-за роста ключевой ставки стали гораздо менее доступными, интерес публики ожидаемо снизился.

Кроме того, АвтоВАЗ заметил, что китайские производители продолжают ценовую экспансию. Используя богатый арсенал преференций, «поднебесные» марки буквально выдавливают отечественных производителей в наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением.

Коллектив АвтоВАЗа считает, что нашествие «китайцев» может остановить лишь существенное повышение утилизационного сбора на модели иностранной сборки. Также рынку поможет возобновление программм льготное кредитования на покупку гражданами отечественных машин.