Бутовских водителей избавят от портящих машины козлов

Козлы в Бутово перестанут портить автомобили на парковках. Столичный комитет ветеринарии обратился в Зюзинский районный суд с просьбой запретить жителю одного из районов города содержать коз в черте города. Поводом послужили, в том числе, многочисленные жалобы со стороны водителей, машины которых копытные неоднократно портили.

«Как указано в иске, ГБУ "Мосветобъединение" обнаружило вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро "Скобелевская" коз, пасущихся в отсутствие контроля со стороны владельца, что привело к загрязнению окружающей среды отходами животноводства (навозом)», — рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.



Сроки заседания по заявлению пока не определены. Отмечается, что жители Бутово массово жалуются на бесконтрольно гуляющих по району животных, а также об угрозе распространения общих для коз и людей болезней.

Самих коз держит один из местных жителей ещё с тех времён, когда столичный район был деревней. При этом он не смотрит за ними, продолжает деревенский уклад свободного выпаса и не реагирует на жалобы жителей.

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