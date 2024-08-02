В России подешевели две модели Chery

Chery снизила цены на обновленные кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Pro Max.

В России подешевели обновленные кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max. При этом их стоимость не изменилась, но увеличилась прямая скидка. У рестайлингового Chery Tiggo 4 Pro, который в марте вышел на российский рынок в символичном для бренда исполнении 18 years edition, прямая скидка во всех его комплектациях увеличилась на 90 тыс. рублей и теперь варьируется от 260 тыс. до 335 тыс. рублей. 7-местный Chery Tiggo 8 Pro Max подешевел неравномерно. На кроссоверы 2024 г. в., которые доступны как с передним, так и с полным приводом, прямая скидка увеличилась на 20 тыс. рублей (до 120 тыс. руб.).

На машины 2023 г. в., представленные только в двух комплектациях с полным приводом, скидка выросла на 80 тыс. (до 180 тыс. руб.) и 150 тыс. рублей (до 250 тыс. руб.). Стоимость Chery Tiggo 4 Pro 2024 г. в. с учетом прямой скидки составила 1 820 000 – 2 305 000 руб. Актуальная стоимость Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 г. в. равна 3 720 000 – 3 920 000 руб. Chery Tiggo 8 Pro Max 2024 г. в. стоит от 3 080 000 до 4 030 000 руб.