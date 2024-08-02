ГИБДД раскрыла статистику аварийности с питбайками

ГИБДД впервые раскрыла статистику аварийности с питбайками. Научный центр безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД) в своём свежем отчёте опубликовал информацию о дорожных происшествиях с участием питбайков. Это компактные внедорожные мотоциклы, которые не считаются транспортным средством, их не нужно ставить на учёт, а продаются они как спортинвентарь.

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Наиболее популярна такая техника у подростков, и именно они чаще попадают в аварии. Так, с января по июнь 2024 года произошло 282 ДТП с несовершеннолетними. В них погибло 7 и ранено 278 детей.

К слову, самого понятия питбайк в российском законодательстве нет. Ранее подмосковные гаишники сообщали, что это предназначенная для поездок по бездорожью техника с объёмом двигателя не более 250 см3 и мощностью до 21 силы.

Выезжать на таких мотоциклах на дороги общего пользования нельзя, что не мешает подросткам свободно кататься, иногда по двое. Региональные ГИБДД регулярно отлавливают детей неподалёку от СНТ и, при отсутствии водительских прав категории М и мотошлема, привлекают малолетних нарушителей к ответственности, а также вызывают на место происшествия их родителей.

Тем временем мотоциклисты стали меньше попадать в ДТП в Москве. Департамент транспорта города Москвы сообщил, что число дорожных происшествий с участием мотоциклов за первые шесть месяцев года сократилось на 7,6%.