В России замечен в продаже компакт-кроссовер Chevrolet Trax за 2,2 млн рублей

Как выяснила "Российская газета", в РФ появилась ещё одна альтернатива официальным моделям - Chevrolet Trax за 2,2 млн рублей, который поставляется по параллельному импорту.

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Trax - американское название кроссовера Seeker, который делается и продаётся в Китае.

Как бы то ни было, Trax/Seeker - компактный кроссовер длиной 4537 мм и колёсной базой 2700 мм. Он чуть крупнее Chery Tiggo 7 Pro Max, по межступичному расстоянию почти сопоставим с Tiggo 8, но уступает по габаритам Kia Sorento.

В объявлении указан двигатель 1.2 турбо в паре с "автоматом" - этот силовой агрегат характерен именно для американского Trax. В Китае же машину предлагают с турбочетвёркой 1,5 литра мощностью 184 л.с. и вариатором. Привод - передний.

В пользу американской родословной говорит и аналоговая приборная панель. В КНР Chevrolet Seeker во всех комплектациях имеет цифровую приборку. Экран мультимедиа имеет диагональ 10,25 дюйма. Из опций комфорта есть кондиционер, электростеклоподъёмники, мультируль, круиз-контроль. Салон отделан тканью.

Цена - 2,2 млн рублей. В объявлении указано, что при перевозке кузов получил мелкие повреждения. За аналогичную сумму в России продают новый, но более компактный GAC GS3, ещё более тесные Chery Tiggo 4 Pro и Changan CS35 Plus.