Mitsubishi готовит обновленный Outlander: кроссовер показался на первых тизерах

Посвежевший кроссовер японской марки, оснащённый подзаряжаемой гибридной установкой, будет представлен грядущей осенью.

Компания Mitsubishi выпускает кроссовер Outlander с 2001 года (на домашнем рынке ранее продавался под именем Airtrek). За прошедшие годы модель успела несколько раз сменить генерацию, паркетник актуального четвёртого поколения появился в феврале 2021 года, а его plug-in гибридная версия дебютировала в октябре того же года. Сейчас японцы занимаются разработкой обновлённой версии Outlander PHEV.

Пока что японский производитель держит в секрете внешность посвежевшего Mitsubishi Outlander. Однако он решил подстегнуть интерес поклонников модели с помощью нескольких тизеров. На одном из них частично запечатлена передняя часть кроссовера, которая мало чем отличается от актуальной версии гибрида, предназначенного для японского рынка.

Судя по изображению, модели могут слегка изменить световой рисунок двухэтажной головной оптики, а хромированные «скобки», составляющие визуальный «икс», вероятно, останутся прежними. Не исключено, что посвежевшему Mitsubishi Outlander PHEV изменят оформление радиаторной решётки, хотя «грилю», очевидно, по-прежнему оставят три горизонтальные узкие линии. Известно, что палитру цветов кузова модели дополнит вариант Moonstone Gray Metallic. Ещё в списке отличий числятся новые двухцветные колёсные диски размером 20 дюймов.

Ещё пара тизеров запечатлели салон посвежевшего Outlander: в компании пообещали, что салон кроссовера получит «значительное улучшение качества», правда, подробностей пока нет. Известно, что SUV будет предлагаться с креслами, отделанными перфорированной кожей и с функцией вентиляции. Ещё паркетник получит новую информационно-развлекательную систему с тачскрином диагональю 12,3 дюйма (придёт на смену дисплеям меньшего размера).

Кроме того, обновлённому Mitsubishi Outlander PHEV за доплату будет доступна акустическая система премиум-класса, разработанная компанией Yamaha. У таких кроссоверов динамики имеют решётки с необычным рисунком, а также различные настройки воспроизведения звука.

Обновление затронет и технику plug-in гибридной версии Outlander. Производитель рассказал о том, что паркетник получит новую батарею, которая поможет «значительно увеличить запас хода» при движении только на электротяге. Кроме того, в Mitsubishi ещё отметили, что у PHEV-установки будет более высокая совокупная мощность. Подробностей пока нет.

В конце минувшей весны в Mitsubishi рассказали о планах развития на североамериканском рынке и засветили несколько новинок. Так, на тизере были запечатлены семь машин: предполагается, что пара кроссоверов на переднем плане – это рестайлинговый «штатный» Outlander и его «внедорожная» версия. По центру находится автомобиль, напоминающий концептуальный кроссвэн Mitsubishi D:X (дебютировал в Токио в 2023-м). Слева расположен компактный паркетник и брутальный SUV, справа – ещё два кроссовера (либо кроссовер и пикап).