В Москве обсуждают полный запрет самокатов. Столичные власти решили радикально бороться с нарушителями на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, уже обсуждается полный запрет на передвижение самокатчиков в пределах Садового кольца и ряде других зон.

По словам депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, на данный момент столичная администрация обсуждает сразу несколько мер по борьбе с нарушителями на СИМ. В их числе — введение ограничения скорости в 15 км/ч, а также полный запрет на этом транспорте в пределах Садового кольца и парках. Исключение составят велодорожки с развитой инфраструктурой.

К слову, ранее в Санкт-Петербурге также решили применить радикальные меры и запретили парковку электросамокатов. Губернатор города Александр Беглов поручил ограничить стоянку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центральных районах мегаполиса. Нововведение вступило в силу с 1 августа 2024 года.

Стоит отметить, что с начала сезона сервисы кикшеринга выписали более 2000 тысяч штрафов . Подведены промежуточные итоги по применённым штрафным санкциям к пользователям электросамокатов.

Тем временем электросамокатчиков могут начать штрафовать за побег с места ДТП. Депутат Александр Спиридонов передал председателю комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову соответствующее предложение.

Власти Узбекистана в июле ужесточили правила езды на электросамокатах. В ПДД появилось понятие «скутер» — это транспортное средство с конструктивной скоростью выше 25 км/ч, но не более 50 км/ч, с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт. При этом самые популярные модели электросамокатов имеют мощность от 250 до 500 ватт, то есть формально также будут считаться скутерами.