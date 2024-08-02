В России создали идеальный автомобиль для коммунальных служб

На грузовик Sollers Argo поставят двухрядную кабину. Как стало известно редакции Quto, компания Sollers готовит новую версию модели Argo — с двухрядным пятиместным кабинным модулем. Машину строят на длиннобазном шасси, которое сразу на 500 мм длиннее обычного, так что его общий габарит составит 5,8 метра.

© Quto.ru

Новинка получит двухлитровый турбодизель российской сборки, а также шестиступенчатую механическую коробку. Привод — только задний: о создании полноприводной модификации, которая могда бы составить конкуренцию продукции марки УАЗ, речи нет.

Предполагается, что бескапотный автомобиль такого формата, в первую очередь, будет интересен коммунальным службам, которые закупают подобную технику для перевозки ремонтных бригад. Для этих целей сейчас, как правило, закупаются уазовские «буханки».

Напомним, что Sollers Argo — это переименованный грузовик макри JAC, который выпускается по методу полного цикла со сваркой кабин на мощностях нового сборочного производства, что расположена на территории Ульяновского автозавода.

Поначалу машины делали крупноузловым методом, а сейчас освоен полный цикл со сваркой, окраской и сборкой. И это, как выяснила редакция Quto, позволило вылечить многие «детские болезни».