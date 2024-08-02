Внедорожный суперкар Marsien стал серийным

Внедорожный суперкар Marsien на базе Porsche 911 Turbo S пошел в производство. Купе выпустят в количестве 40 штук, и все они уже нашли покупателей из 16 стран. Двухдверка получила оригинальную алюминиевую подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета, титановую магистраль Akrapoviс и внешность в стиле дакаровского Porsche 959, а над её двигателем поколдовала легендарная RUF. Стоит такой автомобиль от 500 тысяч евро.

Представленный три года назад суперкар Marsien дошел до стадии мелкосерийной модели. Собирать машины будут мануфактурным способом — вручную. Весь тираж из 40 экземпляров уже продан. За каждый заплатили не менее полумиллиона евро, причем в эту сумму не входил автомобиль-донор — Porsche 911 Turbo S поколения 992. Тестировали Marsien на Нордшляйфе, в пустынях Аравийского полуострова, в Скандинавии и на склонах австрийского горнолыжного курорта Зёльден.

© Marc Philipp Gemballa

Marsien — дебютный проект Марка Филиппа Гембаллы, сына Уве Гембалла, основателя одноименного тюнинг-ателье. Дизайном двухдверка напоминает дакаровский Porsche 959, причем кузов целиком углепластиковый и состоит из 85 отдельных деталей. Красить панели, колорировать или покрыть лаком, решает клиент. Цвет дебютного экземпляра называется Marsien Glacier Blue. Это четырехслойная синяя перламутровая эмаль с вкраплением металлических чешуек, созданная под вдохновением от полярных шапок Марса.

© Marc Philipp Gemballa

© Marc Philipp Gemballa

© Marc Philipp Gemballa

Всего в Marsien больше 400 новых компонентов — в одной подвеске их около 30. Она полностью новая, на двойных поперечных рычагах и с адаптивными амортизаторами KW Automotive. Клиренс регулируется в диапазоне 120−250 миллиметров, в переднем багажнике установлена система автоматической подачки колес. Для пущей красоты рычаги и подрамники можно анодировать золотом либо вообще поставить раллийную подвеску Reiger Suspension с фиксированным дорожным просветом и увеличенными ходами.

© Marc Philipp Gemballa

Доводкой силовой установки Marsien занималась RUF. Оппозитная «турбошестёрка» 3.7 выдаёт 750 лошадиных сил и 930 Нм крутящего момента, а набор Stage 2 поднимет отдачу до 830 сил. Разгон до ста у машины занимает 2,6 секунды, до 200 — 7,8, максимальная скорость — 335 километров в час. Отменное звучание даёт титановая выпускная система, которую для Marsien разработала и изготовила фирма Akrapoviс.

© Marc Philipp Gemballa

© Marc Philipp Gemballa

© Marc Philipp Gemballa

© Marc Philipp Gemballa

Изменений в салоне тоже хватает. Исходному 911 Turbo S приподняли центральную консоль и установили алюминиевый рычаг коробки передач в стиле Carrera GT с отделкой кожей либо алькантарой. За доплату набалдашник заменят на углепластиковый или из красного дерева, добавят полукаркас безопасности, декоративные вставки из углеволокна, а на таблички и шильдики нанесут покрытие из 24-каратного золота.