Названо число ДТП в России, совершенных по вине иностраннных граждан

Больше всего ДТП по вине иностранцев происходит в Москве и Санкт-Петербурге. Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ озвучил данные анализа дорожно-транспортной аварийности в России с участием водителей-иностранцев за первые шесть месяцев 2024 года.

Выяснилось, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 23,4% увеличилось число летальных ДТП из-за нарушения правил дорожного движения водителями-иностранцами. В таких авариях погибли 243 человека. При этом сократилось общее число аварий — на 1,3%. Всего за первые шесть месяцев года в России произошло 2467 ДТП с участием иностранных водителей, сообщают «Известия».

Больше всего происшествий по вине граждан других государств произошло в Москве (18,2% от всех ДТП, произошедших по вине водителей), Санкт-Петербурге (14,7%), Магаданской области (13,4%), Московской области (11,9%), Хабаровском крае (11%), Мурманской области (8,7%).

Отмечается, что чаще всего среди виновников автоаварий встречаются граждане Узбекистана (628 ДТП в первом полугодии), Киргизии (597), Таджикистана (484) и Армении (142).