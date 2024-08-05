В России создали грузовой электросамокат

Сервис Яндекс Go представил грузовой электросамокат под названием «симовоз». По словам разработчиков, новое устройство предназначено для перевозки стандартных самокатов. При этом «тяжелая» версия может взять на борт до трех экземпляров классической техники. Благодаря новому устройству сотрудники компании смогут оперативно и безопасно перемещать неправильно припаркованные электросамокаты, которые мешают пешеходам.

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«Симовоз» поможет распределять самокаты между зонами парковок. Также грузовая техника позволит освободить от устройств перегруженные улицы, чтобы не создавать помех пешеходам. По словам представителей Яндекс Go, первые десять грузовых самокатов уже вывели на улицы Подмосковья.

Вместе с появлением новой техники компания планирует увеличить на треть количество сотрудников, поддерживающих порядок в зонах эксплуатации электросамокатов. Такие специалисты следят за соблюдением правил парковки и предупреждают пользователей средств индивидуальной мобильности о возможных штрафах.

Накануне власти Санкт-Петербурга запретили парковать электросамокаты в центре города. Ранее подобный запрет действовал только в праздничные дни.