Audi начнет выпускать автомобили без четырех колец

Audi будет выпускать электрокары без фирменной эмблемы. Новая линейка «зеленых» машин, разрабатываемая в Китае для местного рынка, будет лишена четырех колец. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два анонимных источника, близких к производителю. Речь идет об электрокарах, которые Audi создает совместно с SAIC. Решение выпускать их без привычного шильдика продиктовано углубленным партнерством с китайцами, а также некими моментами, связанными с «имиджем бренда».

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В основу электромобилей, которые Audi готовит для Китая, ляжет «тележка», разработанная совместно с SAIC. Линейка таких машин носит внутреннее имя Purple и именно она не получит эмблему в виде четырех колец. Впрочем, полный отказ от опознавательных знаков немецкого бренда не планируется: на кузове будет надпись Audi.

Концепт первого электрокара из линейки партнеры должны представить в ноябре. Тогда же Audi раскроет подробности о ее грядущих новинках и векторе развития. По данным одного из инсайдеров, к 2030 году выпустят девять моделей.

Audi и SAIC, являющийся давним партнером Volkswagen, в мае объявили о совместной разработке архитектуры для электрокаров, предназначенных для КНР. Европейцы рассчитывают, что объединение усилий поможет удержаться на высококонкурентном рынке Китая, где активно наращивают объемы продаж местные фирмы.

По итогам первого полугодия 2024 года Audi удалось реализовать там менее 10 тысяч электромобилей. Ее китайские конкуренты, премиум-бренды Nio и Zeekr, продали примерно по 80 тысяч машин каждый.

Не лучшие времена в Китае переживают не только европейские бренды, но и японские. Из-за падающего спроса Nissan пришлось закрыть новый завод в Чанчжоу, который не проработал и четырех лет. Вслед за ним несколько местных производственных линий остановила Honda.