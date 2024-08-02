Skoda вошла в четверку ведущих автомобильных брендов Европы

Чешская компания Skoda, являющаяся составной частью германского концерна Volkswagen, по результатам продаж машин в первом полугодии 2024 года впервые вошла в четверку ведущих автомобильных брендов в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Skoda Томаш Котера.

"Skoda впервые стала четвертым самым продаваемым брендом на европейском рынке, - отметил он. - За первые шесть месяцев текущего года компания реализовала на мировом рынке 448,6 тыс. автомобилей, что на 4% больше, чем в первом полугодии прошлого года".



Наибольшим спросом на мировом рынке пользуется модель Skoda Octavia. За первые шесть месяцев текущего года было продано свыше 120 тыс. этих легковых автомобилей, относящихся к низшему среднему классу. Этот показатель почти на 25% больше, чем за тот же период 2023 года. Операционная прибыль компании в первом полугодии 2024 года возросла на одну треть и составила около 30 млрд крон (примерно €1,2 млрд).