Изучаем нелегальную копию Renaullt Espace из Бразилии под названием Grancar Futura

На первый взгляд может показаться, что это самый обычный Renaullt Espace, но это не совсем так. На самом деле, автомобиль был разработан Grancar Design — компанией, созданной дилерским центром Ford Grancar в Сан-Паулу, Бразилия.

© Carakoom

Бразильский минивэн был точной копией Renault Espace, выпущенного в 1984 году. Для разработки был импортирован оригинальный Espace, по которому изготавливали пресс-формы.

Grancar Futura был представлен публике в мае 1990 года.

Grancar Futura выпускался с кузовом из пластика и стекловолокна, одетым на трубчатое шасси. Двигатель рабочим объёмом 1,8 литра выдавал 98 л. с. и сочетался с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. На следующий год двигатель заменили на более мощны: 2,0-литровый с отдачей 116 л.с.

Силовой агрегат, вся подвеска, задний мост и коробка передач были заимствованы у Ford Del Rey — среднеразмерного седана премиум-класса, который был доступен исключительно в Бразилии. При длине 4360 мм и ширине 1770 мм, минивэн весил почти 1300 кг.

Несмотря на то, что аналогов на бразильском рынке у Grancar Futura не было, модель не стала популярной. В начале 1990-х годов в страну хлынул поток иномарок из разных стран, а Renault обвинила Grancar Design в плагиате. В итоге минивэн был снят с производства в конце 1991 года. Всего было выпущено 159 автомобилей.

В сентябре 1991 года журнал Quatro Rodas провёл сравнительный тест между Futura и Chevrolet Lumina APV. В то время, уже оснащенный двигателем 2,0-литровым карбюраторным мотором мощностью 116 л. с., он был чуть слабее Lumina с двигателем V6 объемом 3100 см³ с электронным впрыском, который выдавал 122 л.с.

Во время тестов Futura достиг максимальной скорости 148 км/ч по сравнению с 151 км/ч Lumina APV. Разгон с места до 100 км/ч у Futura занимал 15,01 секунды, а Chevrolet проделывал то же упражнение за 14,93 секунды. То есть Lumina немного выигрывал в динамике и комфорте, но Futura был более просторным, надежным и простым в обслуживании, а также был более экономичным.