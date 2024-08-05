Tesla будет судиться с производителями разъемов для электрокаров

Компания Tesla подала иск к производителю аварийных разъёмов EVject, утверждая, что их продукт представляет угрозу безопасности пользователей и наносит ущерб бренду Tesla.

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Tesla — обладатель самой обширной в Северной Америке сети зарядных станций Supercharger для электромобилей, и некоторые из пунктов находятся в изолированных и потенциально опасных местах, особенно ночью. EVject позволяет водителям в случае чрезвычайной ситуации отсоединить разъём от зарядного устройства, не выходя из машины, и отогнать ТС в безопасное место или уехать ввиду опасности преступления, что было хорошо принято владельцами электромобилей, особенно женщинами и молодыми водителями.

Однако Tesla утверждает, что EVject ложно рекламирует свою продукцию как безопасную, так как в продукте компании отсутствует защита от перегрева, представляющая риск для безопасности.