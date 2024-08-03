Движение транспорта на Крымском мосту временно ограничили

Движение автомобилей на Крымскому мосту временно остановили. Об этом в субботу, 3 августа, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — следует из публикации.



Причины перекрытия не приводились.

Кроме того, 21 июля скопилась очередь из 570 автомобилей со стороны Краснодарского края для проезда по Крымскому мосту. Время ожидания было около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не наблюдалось.

В середине июля очередь на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 1750 машин. Утром движение по мосту было ограничено с 06:11 до 06:52 по московскому времени. Позднее очередь увеличилась еще на 350 автомобилей.

Движение автотранспорта по мосту также приостанавливалось 5 июля. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт 6 июля сообщил, что на подъездах к Крымскому мосту в летний период усилили досмотр автомобилей.