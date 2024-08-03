Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту после почти двухчасового перекрытия.

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Об этом сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в заявлении.



По данным на 08:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. При этом со стороны Керчи ожидают проезда 470 автомобиля.

Ранее на Крымскому мосту временно перекрыли движение.