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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту после почти двухчасового перекрытия.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
© РИА Новости

Об этом сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в заявлении.

По данным на 08:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. При этом со стороны Керчи ожидают проезда 470 автомобиля.

Ранее на Крымскому мосту временно перекрыли движение.