Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту после почти двухчасового перекрытия.
Об этом сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в заявлении.
По данным на 08:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. При этом со стороны Керчи ожидают проезда 470 автомобиля.
Ранее на Крымскому мосту временно перекрыли движение.