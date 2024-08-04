В очереди на Крымский мост со стороны Тамани собралось 930 машин

Сообщение о заторе опубликовали в 7:00 мск. Среднее время ожидания, чтобы проехать на переправу, — около трех часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, отметили на канале.

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На сооружении регулярно фиксируют очереди в более тысячи машин и приостановки движения. Так, накануне перед мостом скопилось более одной тысячи автомобилей со стороны Краснодарского края. До этого сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Причину этого не назвали.

На мосту в Башкирии закрыли движение для грузовиков в связи с ремонтом

2 августа сообщалось, что у Крымского моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы рассказали, что в очереди со стороны Тамани находилось 1400 транспортных средств.