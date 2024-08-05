У чеченских спецслужб появились 712-сильные пикапы RAM

Кадыров передал спецслужбам 712-сильные американские пикапы RAM. В резиденции чеченского лидера засветились грузовички с компрессорным 6,2-литровым двигателем V8. Основой для «тачанок» послужили RAM TRX: у всех машин красно-синие спецсигналы, тонировка «по кругу» и различные виды стрелкового оружия в кузове. Рамзан Кадыров заявил в соцсетях: бойцам передали автомобили, которые «предназначены для выполнения задач в различных условиях».

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Чеченский лидер похвалил американские пикапы за высокую проходимость и внушительную мощность двигателя, подчеркнув, что RAM способны выполнять задачи там, где традиционные машины могут столкнуться с трудностями. Интересно, что до Грозного добрались новые TRX, хотя производство модели прекратилось семь месяцев назад.

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Обычно основой для вооруженных пикапов служат утилитарные модели: мировым лидером в этой нише является Toyota Hilux. В России для импровизированных боевых машин используют шасси УАЗов и китайских пикапов. Закупка RAM TRX беспрецедентна, ведь на момент окончания продаж базовая версия стоила 85 тысяч долларов, а со всеми опциями цена доходила до 120 тысяч долларов!

Необычные и роскошные автомобили спецслужб — особенность Чечни. В декабре прошлого года в местную полицию поступили два внедорожника Mercedes-AMG G 63: машины закупили за счёт Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.