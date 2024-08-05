В России стали собирать новый кроссовер Haval F7 с мотором от Jolion

В России стали собирать новый кроссовер Haval с мотором от Jolion. Портал Drom.ru выяснил, что второе поколение паркетника F7 уже выпускается на заводе Great Wall Motor в парке Узловая. Пройдена сертификация: 1 июля Росстандарт опубликовал Заключение об оценке типа транспортного средства на образец российской сборки. В нашей стране «семёрку» предложат с локализованными агрегатами: базовый мотор от Haval Jolion, старший — от Dargo.

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По данным Drom.ru, «старый» Haval F7 уже снят с конвейера, а производство нового освоили в Тульской области: в продаже до конца августа должны появиться экземпляры российской сборки. В отличие от китайского исходника — Haval Monster — у отечественного F7 будут свои агрегаты.

Базовый двигатель «семёрки» — GW4B15D рабочим объёмом 1499 кубических сантиметров — выдаёт 150 сил и 230 Нм, что в точности повторяет характеристики турбомотора полноприводного Haval Jolion. Однако на F7 этот агрегат будет сочетаться только с переднеприводной трансмиссией. В Китае такого варианта нет: там у базового «Монстра» мотор GW4B15L (184 силы, 275 Нм). Топ-версии на обоих рынках положен 2,0-литровый двигатель GW4N20, различается только степень форсировки.

Haval F7 второго поколения оснастят локализованными двигателями тульской сборки, что позволит снизить издержки и достичь производственных планов завода двигателей. В Тульской области готовы собирать более 100 тысяч агрегатов ежегодно.