BYD предложила большие скидки на внедорожники и разозлила первых покупателей

BYD предложил большие скидки на внедорожники: клиенты возмутились. В конце июля суббренд Fang Cheng Bao снизил цены на первую модель — Leopard 5. Отныне базовая версия стоит 239 800 юаней (33,5 тысячи долларов): это на 50 тысяч юаней (7000 долларов) меньше прошлогодней начальной цены. Клиенты, которые купили внедорожники из первых партий, отреагировали резко негативно, устроив импровизированный флешмоб у дилеров BYD.

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Баннеры на внедорожниках Fang Cheng Bao гласят, что покупатели потеряли за один день 50 тысяч юаней (7000 долларов), и им следовало купить Tank вместо новинки BYD. Недовольство клиентов бьёт точно в цель: именно суббренд Great Wall является целью маркетологов BYD, ведь внедорожники Tank лидируют в сегменте рамных премиум-моделей.

Снижение цены задумано, чтобы отобрать долю рынка у Tank, ведь автомобили Fang Cheng Bao были существенно дороже конкурентов. Однако инсайдеры сомневаются, что клиентов удастся привлечь одними только скидками. У внедорожников Tank в Китае лояльная фан-база, есть собственный клуб, а Great Wall внимательно следит за потребностями и готов менять стратегию.

Снижение цен — не единственное нововведение со стороны BYD. Суббренд Fang Cheng Bao договорился о продвижении с самыми успешными китайскими дилерами. В активе Leopard 5 — экономичная силовая установка, которая адаптирована к бензину АИ-92, хотя с реальным расходом топлива уже был связан скандал.