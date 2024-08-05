Блогеры нашли «капсульный» ВАЗ-2109, простоявший в гараже 20 лет. Обозреватели YouTube-канала «Ретрорембаза - РРБ Гараж» показали процесс оживления «Самары», оставленной на столичном паркинге в 2004 году. Автомобиль впервые поставили на учёт в ноябре 2000 года, за неполные четыре года владелец проехал около шести тысяч километров, но эксплуатация была в весенне-осенний период, поэтому «девятка» превосходно сохранилась.

© Motor.ru

Запустить ВАЗ-2109 удалось не сразу: от долгого простоя спустили колёса, пришлось долить антифриз, поменять аккумулятор и бензонасос, а также добавить горючего. Притёртый бампер и замятое переднее правое крыло были видны сразу, а вот глубокая царапина на заднем правом крыле обнаружилась после мойки. Оба элемента пришлось локально красить.

На этом недостатки завершились: мойка днища и подкапотного пространства, а также химчистка салона не выявили проблем. Даже на элементах без антикора нет коррозии, тормозные барабаны и элементы подвески сохранились идеально. Под капотом видны бледно-жёлтые цинкованные компоненты: вакуумный усилитель, крышки и крепежи.

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

© Скрин видео, «Ретрорембаза - РРБ Гараж»

По конфигурации «девятка» идентична машинам начала 2000-х: скучный серый салон, чёрные пластиковые элементы, высокая панель и отсутствие привычных опций. Нет ни электростеклоподъёмников, ни магнитолы, ни элементов комфорта. Зато дух времени в машине сохранился отлично, и по меркам 20-летней давности «девятка» была модным автомобилем.

После детейлинга и локального восстановления «девятка» ушла в частную коллекцию. Цена не называется, но прошлой осенью похожий хэтчбек с пробегом десять тысяч километров в Казани продавали за миллион рублей.