Zeekr показал серийный минивэн Mix с уникальными дверями. Пресс-служба премиум-бренда Geely поделилась снимками однообъёмника в окончательной конфигурации. Похоже, от электронных ручек с кнопками решили отказаться в пользу традиционного решения: у Zeekr Mix на новых фотографиях обычные ручки под обратный хват. В остальном отличий нет: в частности, сохранились уникальные проёмы без центральной стойки и передняя пассажирская дверь с хитрой кинематикой.

© Motor.ru

Дебют Zeekr Mix состоялся три месяца назад, и тогда китайская марка поделилась снимками экстерьера и впечатлила возможностями трансформации салона. Передние кресла вращаются на 270 градусов, а центральная секция сдвигается продольно и может превращаться в столики. Сами дверные проёмы рекордных размеров.

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

Изначально предполагалось, что Zeekr Mix унаследует у других моделей электронные двери с кнопочным открыванием, но похоже покупатели смогут выбрать классические механические ручки, как у небогатых версий Zeekr X. Других нововведений не анонсировано, более того — до сих пор не подтверждена техника минивэна!

Судя по сертификационным документам и дилерским утечкам Zeekr Mix предложат в четырёх комплектациях с задним приводом, одним электромотором (422 лошадиные силы) и двумя вариантами тяговых аккумуляторов. Подробности и цены раскроют осенью, тогда же новинка появится у китайских дилеров.