Появилось первое фото кросс-купе Haval F7x для России

Китайцы впервые показали кросс-купе Haval F7x для России. Интернет-портал Dongchedi утверждает: вслед за обычным F7 в новом кузове может появиться его купеобразная версия с литерой X. Прототипы таких кроссоверов неоднократно попадались фотошпионам, причём первые тесты начались в конце 2021 года. На внутренний рынок такая модификация не вышла до сих пор. Основой для новых российских F7/F7x послужит китайский Haval Monster (Shenshou).

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Источники Dongchedi не исключают, что премьера купеобразной версии Haval Monster состоится именно в России. Интересно, что в нашей стране модель запатентована более двух лет назад, то есть права на дизайн кросс-купе защитили в первую очередь — даже раньше, чем на исходную «семёрку»!

Унификация F7 и F7x максимальная: отличаются только задние крылья, крыша и пятая дверь. На шпионских снимках и патентных изображениях засветилась модификация с четырьмя круглыми выхлопными патрубками: возможно, базовый двигатель 1.5 для кросс-купе не предложат, а единственно возможным вариантом станет связка «турбочетвёрки» 2.0 и полноприводной трансмиссии.

Российский дебют Haval F7 должен состояться до конца августа. На тульском заводе Great Wall перспективный кроссовер уже локализовали, причём новинку наверняка будут оснащать двигателями, локализованными в нашей стране. Официально разработка кросс-купе не подтверждается.