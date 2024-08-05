Эксперт раскрыл стоимость ремонта "робота" на китайских автомобилях

По словам директора департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадима Стрельбицкого, которого цитирует "Газета.ru", большинство новых китайских автомобилей сейчас продаются с роботизированными трансмиссиями, ремонт такой коробки передач достигает 200 тысяч рублей.

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В то же время специалист отмечает, что ресурс такого агрегата в среднем составляет 150 тысяч км. Хотя "робот" может прослужить и до 250 тысяч км, но для этого нужно проводить регулярное техобслуживание и аккуратно водить машину.

Также Стрельбицкий рассказал, что стоимость восстановления роботизированной коробки сильно отличается в зависимости от модели и бренда автомобиля, а также и марки самой трансмиссии.

Ранее Никита Родионов объяснил, какие ошибки "убивают" "автомат". При движении в горку водители жмут на газ, а левой ногой придерживают тормоз. Этого делать ни в коем случае нельзя. При управлении автоматической коробкой должна быть задействована лишь одна правая нога. Агрессивная манера вождения с резкими разгонами и торможениями также ведет к снижению ресурса агрегата.