В Китае назвали самые качественные вседорожники

Китайцы назвали самые качественные кроссоверы: «Москвич» на дне. В список включили только те модели, которые продавались на внутреннем рынке КНР в первом полугодии и стоили до 180 тысяч юаней (25 тысяч долларов). Лидером в рейтинге среднеразмерных «бюджетников» оказался паркетник Jetta VS7 от FAW-Volkswagen, на втором месте рамный вездеход Dongfeng Paladin, созданный совместно с Nissan, третий — кроссовер Dongfeng ix5.

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Для россиян рейтинг самых качественных среднеразмерных SUV показателен, ведь большинство моделей из списка у нас либо уже продаются официально, либо вот-вот будут продаваться. Составляет список Китайская сеть качества автомобилей — государственная организация, которая собирает жалобы и конвертирует их в штрафные баллы.

Меньше всего баллов у Jetta VS7: всего 154. Немного отстал Dongfeng Paladin, который в России продаётся под маркой Oting (156). На третьей строчке Dongfeng ix5 (157), который ввозит липецкий «Моторинвест». В пятёрку входят Jetour X90 (160) и Geely Okavango (163).

На другом полюсе тоже знакомые россиянам названия. Среднестатистическое количество штрафных баллов — 209, но некоторые модели показали себя гораздо хуже. Среди них JAC Sehol X8 (будущий «Москвич 8»), SWM G03F, SWM G05, VGV U75 Plus, VGV U70. Линейку SWM локализовали на «Автоторе», модели VGV делают на белорусском «Юнисоне».

Составители рейтинга напоминают, что список формируется на основе больших данных, а составители ориентируются на пять факторов: количество жалоб, риск дефектов, критерии надёжности, безопасности и защиты окружающей среды. В основе — принципы справедливости, объективности и беспристрастности.