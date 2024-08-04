Кроссовер Geely с батареей-миллионником оказался дешевле ожидаемого. Накануне в Поднебесной состоялась официальная презентация паркетника Galaxy E5. По традиции, реальные цены оказались существенно ниже озвученных дилерами Geely: базовый кроссовер с запасом хода 440 километров оценили в 113 тысяч юаней (15,8 тысячи долларов), а топ-версия автономностью 530 километров обойдётся в 149 тысяч юаней (20,8 тысячи долларов).

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За месяц Geely Galaxy E5 стал доступнее на 5-8%, и это не предел: до 1 октября в Китае действует спецпредложение, которое подразумевает прямую скидку в размере 3000 юаней (420 долларов). Особенность электрической новинки — литий-железо-фосфатные аккумуляторы Aegis с заявленным сроком службы 3500 циклов зарядов/разрядов!

По форм-фактору и габаритам Geely Galaxy E5 сопоставим с новым Atlas (Boyue L), однако при прочих равных электромобиль дешевле бензинового аналога на 2-3 процента! В основе «пятёрки» платформа GEA, которую можно считать разновидностью «тележки» SEA от электрокаров Zeekr, но полный привод новинке пока не положен: 218-сильный (320 Нм) электромотор установлен спереди.

Оснащение Geely Galaxy E5 богатое: в списке опций диски из алюминиевого сплава, аудиосистема Wanos с 16 динамиками, тачскрин диагональю 15,4 дюйма с разрешением 2,5К, переднее кресло с оттоманкой и массажем и проекционный дисплей с дополненной реальностью. Главными конкурентами модели будут кроссоверы BYD и Tesla.