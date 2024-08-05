Раскрыт салон нового совместного пикапа Dongfeng и Nissan. Китайские фотошпионы запечатлели прототипы автомобиля с внутризаводским кодом P20 и заглянули внутрь. Пикап разрабатывается усилиями Dongfeng и Nissan, а выпускать новинку будут на совместном предприятии. Дебют ожидается в течение 2024 года, конструкцией предусмотрены бензиновые, дизельные, гибридные и водородные версии. В России грузовичок может появиться по официальным каналам.

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Экстерьер грузовичка показали на официальных скетчах прошлой осенью, и ходовые прототипы показывают: по пути к серии дизайн изменится незначительно. Салон пикапа Dongfeng и вовсе премиальный по китайским меркам: передняя панель почти такая же, как у кроссовера eπ 008!

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Ожидается, что флагманский пикап Dongfeng-Nissan сможет разворачиваться на месте, получит камеры кругового обзора с функцией «прозрачного» капота, а также целую плеяду электронных ассистентов. Тотальной «цифровизации» всё-таки не планируется: у прототипов мощные дверные ручки, плеяда аналоговых кнопок и мультируль с «физическими» клавишами.

Подробности о проекте могут появиться благодаря китайским сертификационным органам: обычно местный Минпромторг раскрывает габариты, характеристики силовой установки и фотографии серийной версии незадолго до начала производства.