Житель Москвы по имени Сергей обнаружил на своем автомобиле Omoda C5 трещину на двигателе через 9 месяцев после покупки. Также у машины треснули фары, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По его данным, автовладелец обнаружил на своей машине течь антифриза. После семи диагностик дилер выявил причину — трещину головки блока цилиндров. После этого ремонт автомобиля затянулся, и сроки его возврата сдвигают, утверждает Shot. Причиной этого называют отсутствие на центральном складе запчастей необходимых деталей.

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При этом объем работ и необходимые запчасти для ремонта были согласованы быстро. При этом помимо двигателя у Omoda C5 треснули фары, однако дилер отказался устранять эту неисправность, объяснив появление трещин «пескоструем» на дороге.