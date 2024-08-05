Hongqi готова снижать российские цены за счет белорусской сборки

Hongqi готова снижать российские цены за счёт белорусской сборки. Исполнительный директор российского представительства Иван Савельев подтвердил порталу Auto.Mail.ru: китайская компания заинтересована в «хорошей цене» на седаны H5. Топ-менеджер дал понять, что сборка модели на заводе «Юнисон» в Беларуси обсуждается, и локализация может стать ключом к увеличению интереса и со стороны госструктур, и со стороны таксопарков.

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Иван Савельев заявил, что Hongqi H5 сейчас очень популярен и в бизнес-такси, и у госструктур, причём «младшая» модель понравилась российским клиентам больше, чем флагманский седан Hongqi H9 с базовым задним приводом. Клиенты оценили комфорт «пятёрки» и большую вместимость по сравнению с аналогами Toyota и Mercedes-Benz.

В настоящий момент Hongqi H5 стоит от 4,79 до 4,99 миллиона рублей, но локализация в Беларуси или в России позволит снизить цену как минимум на величину утильсбора. В настоящий момент на заводе «Юнисон» выпускают кроссоверы Hongqi HS5, но перспективы обновлённой модели на конвейере не ясны. В ближайшее время российская линейка Hongqi пополнится целой плеядой моделей.

Ходят слухи, что автомобили Hongqi станут собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге под брендом Aurus. Так ли это, узнаем совсем скоро: перезапуск площадки должен состояться до конца 2024 года, а массовые «Аурусы» ждут в свободной продаже в 2025 году.