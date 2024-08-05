Названы главные автомобильные новинки июля в России

В июле текущего года на российском автомобильном рынке дебютировало сразу пять новых моделей легковых автомобилей, среди которых есть как отечественные модели, выпущенные АвтоВАЗом, так и китайские кроссоверы.

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Так, в прошлом месяце АвтоВАЗ вывел в продажу сразу две обновленные модели, которыми стали LADA Vesta Sportline, а также LADA Vesta SW Sportline в версиях 2024 года. На фоне смены года обе модели LADA получили прибавку в цене от 12 000 до 17 000 рублей в сравнение с версией 2023 года.

LADA Vesta Sportline и LADA Vesta SW Sportline теперь комплектуются 1,6-литрвым бензиновым силовым агрегатом «Евро-5» мощность которого составляет 118 лошадиных сил.

Также среди обновлений называется появление таких опций как: система климат-контроля, которая комплектуется установленным ограничителем скоростного режима, также появилась опция регулировки ремней безопасности по высоте, ранее данные функции не предусматривались.

LADA Vesta Sportline оценена производителем в сумму от 2 192 900 рублей, а LADA Vesta SW Sportline реализуется по цене в 2 362 900 рублей.

Changan также вывел в продажу новую модель CS95 New, которая получила в свое оснащение зимний пакет, в который вошли: обогрев лобового стекла и переднего ряда сидений, подогрев рулевого колеса. Changan CS95 New доступен для приобретения в четырех комплектациях по цене от 4 229 900 до 4 379 900 рублей.

Еще одной новой моделью, которая поступила в продажу на российский рынок, стала Jetta VS5, которая оценивается в сумму от 2 389 800 рублей. В движение Jetta VS5 приводит 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил.

Также для приобретения доступен обновленный кроссовер BelGee X70 с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Стоимость BelGee X70 заявлена в 2 149 990 рублей.

Появление новых моделей происходит с постоянной регулярностью, что позволяет создавать высокую конкуренцию среди производителей.