Китайский BYD отобрал у Tesla гигантский контракт с Uber

В январе этого года агрегатор такси объявил о контракте с фирмой Илона Маска: закупка электромобилей должна была продемонстрировать «зелёную» стратегию по снижению уровня выбросов. Продукцию Tesla планировалось использовать по всему миру: в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Однако во всех этих странах такси Uber закупит BYD!

В общей сложности речь идёт о поставке 100 тысяч электромобилей для частного извоза. Партнёрство между Uber и BYD будет многолетним, первые китайские машины с ливреей появятся в Европе и Латинской Америке с перспективой расширения на другие рынки — кроме Соединённых Штатов Америки. Сроки и финансовый аспект соглашения не раскрыты.

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Чем китайский BYD привлёк американских бизнесменов? В релизе сказано, что Uber и BYD планируют совместно работать над беспилотными автомобилями и интеграцией технологий автономного вождения в платформу агрегатора такси. Стороны хотят «сделать экологичный транспорт доступным и недорогим для всех». Водителей электрокаров простимулируют скидками на ТО, льготным лизингом и субсидиями на зарядку.

Закупка 100 тысяч электромобилей — серьёзный тендер, а BYD могла предложить Uber более привлекательные условия. К примеру, при закупке двухэтажных электробусов для Лондона заявка китайской марки оказалось на 20 процентов выгоднее, чем у конкурентов.

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