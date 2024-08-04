Porsche выпустила уникальный 911 GT3 RS в честь пилота Формулы-1

Немецкая фирма почтила память швейцарского автогонщика Йо Зифферта, который выступал в Королевских гонках в 1960-е годы и параллельно защищал честь Porsche в гонках на выносливость. Именно экипаж Зифферта принёс Porsche 917 первую победу в Австрии на Остеррайхринге в 1969 году. Особый Porsche 911 GT3 RS подражает бело-зеленой ливрее гоночного болида тех лет.

© Motor.ru

Сам Йо Зифферт разбился насмерть в 1971 году на внезачётной гонке в британском Брэнс-Хэтче. Уникальный спорткар создавали вместе с семьёй швейцарца: участие приняли его сын Филипп и внук Жереми. На дверях изображён гоночный номер 29, под которым выступал спортсмен, а крылья украшают стилизованные логотипы Bosch и Shell — тогдашних спонсоров Porsche.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Силуэт Porsche 917 изображён на центрах магниевых дисков с креплением одной гайкой и ключе автомобиля, на подголовниках кресел — флаг Швейцарии, на порогах надписи в честь Йо Зифферта, а на задних стойках и в салоне есть выгравированные автографы автогонщика. О вмешательстве в технику информации нет: похоже, основой послужил спорткар с пакетом Weissach.

Сначала уникальный Porsche 911 GT3 RS станет шоу-каром для швейцарских дилеров, а после ноябрьской выставки в Цюрихе спорткар продадут наугад: счастливчика выберут случайным образом. Вероятно, эксклюзивное купе разыграют среди заказчиков обычных GT3 RS.