Honda выпустила Integra с яркими наклейками и слабым мотором

В Китае совместное предприятие GAC и Honda начало прием заказов на спецверсию Honda Integra для любителей стритрейсинга, сообщает Motor.ru.

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За доплату в 1,7 тыс. юаней (20 тыс. рублей) автомобиль получит пакет отделки Anniversary Special Limited Edition — зеркала черного цвета, яркие полосы на капоте и крыше, а также черно-красные надписи на дверях. Пародия на «заряженные» модели Honda проявляется в отсутствии каких-либо «драйверских» опций для Honda Integra, которая в Китае является разновидностью обычного хетчбэка Honda Civic.

Заказать спортивную атрибутику можно для автомобиля с турбомотором 1.5 мощностью 182 л.с., а также гибридной версии, развивающей 203 л.с. В комплект поставки также входит термокружка, рюкзак и туристический чемодан.