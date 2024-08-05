Стало известно, сколько Lada Niva Sport в месяц способен выпускать АвтоВАЗ

После корпоративного отпуска дочернее предприятие «АвтоВАЗа», компания Lada Sport продолжит выпуск Lada Vesta в исполнении Sportline, а также начнет тестовую сборку внедорожников Lada Niva Sport с мощным мотором, сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

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По его данным, Lada Niva Sport очень трудоемки в производственном процессе и будут выпускаться в ограниченном количестве, порядка 2-3 автомобилей в день (40-60 машин в месяц). С учетом того, что в России около 320 дилеров Lada, новую модель за месяц получит не каждый из них, а цена машины штучного производства будет намного выше, чем при конвейерной сборке, утверждает Avtograd news.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что производство Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года.