Электрический пикап Geely заметно подешевел

Geely на десять процентов снизила цены электропикапа Radar RD6. В августе у грузовичка появилась версия Champion Edition, которая стала самой доступной в гамме. Начальную цену удалось снизить на 10% до 136 800 юаней (19,1 тысячи долларов). В базовой комплектации Radar RD6 оснащается батареей на 63 киловатт-часа и способен проехать без подзарядки до 415 километров (CTLC); электромотор (272 лошадиные силы, 385 Нм) расположен на задней оси.

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Radar RD6 продаётся в Китае с ноября 2022 года, а в прошлом месяце электрокар стал «глобальным», сменив имя на Ridarra. Кузов пока только один: с двухрядной кабиной, грузовой платформой размером 1525x1450x540 миллиметров и расстоянием от бампера до бампера 5260 миллиметров.

В начальной комплектации две подушки безопасности, нет круиз-контроля, обычный кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, отсутствует беспроводная зарядка для гаджетов. Однако даже у такого пикапа есть навигация, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином, независимая задняя подвеска, 17-дюймовые литые диски, системы ABS и ESP, камера заднего вида, задние парктроники и отделка искусственной кожей.

С момента начала продаж в 2022 году Geely Radar RD6 подешевел на 24%, так что «ценовые войны» в Китае в самом разгаре. Даже сейчас начальная версия электромобиля достаточно богатая, чтобы считаться «рабочей» машиной, а конкурентов без двигателей внутреннего сгорания де факто нет.