У автозаводов в США слишком большой процент брака

Босс Stellantis Таварес: автозаводы США гонят слишком много брака. Выступая перед журналистами, топ-менеджер подтвердил, что на сборочных площадках в Северной Америке производят слишком много автомобилей, которым требуется ремонт перед отправкой дилерам. Хуже всего дела обстоят с производством RAM 1500: поставки рамных грузовичков замедлились, поскольку с конвейера сходят бракованные машины, которые требуют вмешательства.

© Quto.ru

Карлос Таварес возмутился недостатками производственной линии: по мнению топ-менеджера, такая организация работы сулит в себе ненужные издержки и замедляет сроки поставки. Карлос Таварес подчеркнул, что доработки вне конвейера не должны быть массовыми, так как «когда вы делаете ремонт за пределами основной линии, вы всегда можете что-то исправить, но создать другую проблему».

Босс Stellantis раскритиковал производительность фабрики Стерлинг-Хайтс в Мичигане и назвал её «неудовлетворительной». Команде по управлению заводом поручено исправить недостатки. Разбор полётов со стороны высшего руководства начался после почти двукратного падения прибыли и 16-процентного сокращения продаж RAM в США по итогам первого полугодия.

Карлос Таварес ещё раз проговорил, что убыточные бренды Stellantis будут закрыты, так как «мы не можем позволить себе марки, которые не приносят прибыли». Впрочем, RAM «делает кассу» в Северной Америке, и под угрозой закрытия другие филиалы, например, Chrysler, выпускающий одну устаревшую модель — минивэн Pacifica.