Представлен новый Voyah Courage. Кроссовер сняли на фото

Компания Voyah провела презентацию товарной версии нового кроссовера Zhiyin. Стало известно его экспортное имя - Courage.

Voyah Courage является чистым электрокаром, который займёт в модельном ряду место под Voyah Free. Габариты автомобиля составляют: 4725х1900х1636 мм, колёсная база - 2900 мм.

Базовая версия кроссовера получит один электромотор на задней оси, его мощность - 292 л.с., также предложат чуть более мощную версию с отдачей 313 л.с. Двухмоторная модификация с дополнительным двигателем спереди развивает 435 л.с.

Фото: www.autohome.com.cn

Ёмкость аккумулятора - от 77 до 109 кВт·ч, заявленный запас хода по китайскому измерительному циклу CLTC составляет от 570 до 901 км. Платформа имеет 800-вольтную электрическую архитектуру, поэтому на станции быстрой зарядки за 15 минут можно будет "подзаправиться" на 515 км.

Фото: www.autohome.com.cn

На официальных фото салона хорошо видна конфигурация торпедо, которое не получило экрана приборной панели: самые важные индикаторы выводятся на тонкую полосу, всё остальное - на проекционный экран. Физических клавиш почти нет совсем - только управление стеклоподъёмниками на дверях.

Старт продаж будет объявлен в течение нескольких недель, но цены пока не раскрыты.

Последней новинкой Voyah в России стал модернизированный кроссовер Free.