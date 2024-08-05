Шеф-дизайнер Porsche признал, что 911 стал слишком громоздким. В беседе с The Drive главный стилист немецкой марки Михаэль Мауэр поделился мыслями о развитии линейки «девятьсот одиннадцатых».

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«Лично мне бы хотелось [создать спортивный автомобиль меньшего размера], чтобы посмотреть, какие возможности есть с точки зрения компоновки», — заявил шеф-дизайнер Porsche.



Однако остановить «гонку вооружений» не позволяют внешние факторы.

Во-первых, рост и вес среднестатистического человека сегодня больше, чем полвека назад, поэтому и автомобили должны быть крупнее. Во-вторых, никуда не деться от правительственного регулирования и постоянного улучшения характеристик автомобиля. С каждым поколением Porsche 911 становится всё мощнее, и это вынуждает увеличивать размеры колёс, тормозов и так далее.

Михаэль Мауэр полагает, что спорткар класса Porsche 911 должен быть максимально компактным. Специалисту хотелось бы увидеть, насколько далеко могут зайти современные инженеры, если им поставят задачу выпустить очень компактный спорткар. По мнению шеф-дизайнера Porsche, рано или поздно тенденция поменяется и даже электромобили будут становиться компактнее: этому поспособствует развитие технологий аккумуляторных батарей.

«Я думаю, как только будут решены проблемы с запасом хода и инфраструктурой, а зарядить электромобиль станет так же легко, как заправить топливом, мы увидим аккумуляторы меньшего размера», полагает Мауэр.



При этом компания Porsche уже делает ставку на «батарейные» спорткары: следующее поколение 718 лишится двигателей внутреннего сгорания. Означает ли это, что преемник «младшего» спорткара будет намного тяжелее и крупнее?