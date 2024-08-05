Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Hyundai, Kia и Toyota стали самыми угоняемыми машинами в России.

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В страховых компаниях рассказали о наиболее угоняемых марках и моделях авто на 2024 год. Так, компания «Согласие» сообщила о значительном снижении числа угонов. Отмечается, что в 2024 году этот показатель уменьшился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Однако следует учитывать, что статистика касается только автомобилей с полисом каско, которые чаще всего покупают владельцы дорогих машин.

При этом модели из более доступного сегмента, такие как Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Lada, остаются популярными среди преступников. По данным компании «Абсолют Страхование», в антирейтинге на первом месте автомобили марок Mercedes-Benz и Toyota. Также угонщики активно интересуются автомобилями Hyundai и Kia.

В «Согласии» отметили, что в зоне риска в 2024 году особенно находятся машины корейских брендов. Hyundai и Kia составляют 18,4% всех заявлений о кражах. Также в текущем году владельцы Lada, Skoda и Toyota часто становятся жертвами угонов, на эти марки приходится по 7,9% заявлений. В тройку самых угоняемых марок 2024 года по версии компании «РЕСО-Гарантия» вошли Kia, Lada и Hyundai.

Наибольшей популярностью у угонщиков пользуются модели Kia K5, Kia Sportage, Lada Vesta и Hyundai Tucson. Компания «ВСК» отметила, что количество угонов в 2024 году осталось на уровне прошлого года, но изменился состав украденных машин. Если ранее наибольшему риску подвергались Kia, Hyundai и Toyota с моделями Camry, Solaris и Rio, то в этом году список пополнила Lada Vesta.

Большинство угонов происходят ночью на неохраняемых парковках придомовых территорий. По данным «ВСК», рекордсменами по числу угонов стали Москва и Московская область, что объясняется большим количеством автомобилей в этих регионах. Также активны угонщики в Екатеринбурге, Волгограде и Краснодаре.