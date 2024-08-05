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Более 1300 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

Порядка 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани.

Более 1300 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани
© РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале об оперативной ситуации на автомобильных подходах к переправе.

«В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов», — указывается в публикации.

Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозы главы ГУР Украины Кирилла Буданова* уничтожить Крымский мост терроризмом в чистом виде.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.