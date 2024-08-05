Более 1300 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

Порядка 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале об оперативной ситуации на автомобильных подходах к переправе.

«В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов», — указывается в публикации.



Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозы главы ГУР Украины Кирилла Буданова* уничтожить Крымский мост терроризмом в чистом виде.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.