Volkswagen готов выпускать «восьмой» Golf до 2035 года. Ответственный за техническое развитие автогиганта Кай Грюниц заявил нидерландскому Top Gear: актуальное семейство может оставаться на конвейере до середины следующего десятилетия. Представитель Volkswagen дал понять, что сроки окончательной отставки «восьмого» Golf будут зависеть от нормативно-правовых актов Евросоюза: доработки под новые законопроекты могут быть экономически нецелесообразными.

© Motor.ru

Volkswagen Golf восьмого поколения дебютировал в 2019 году и вышел на рынок в начале 2020 года, то есть к 2035 году ему будет 15 лет. Платформа MQB в основе модели представлена в 2012 году, то есть фундаментально пятидверка уже немолода. Тем не менее разработку нового топливного Golf немецкий автогигант даже не рассматривает: в фокусе внимание электрокар.

Кай Грюниц пояснил, что топливный Golf останется в строю, даже когда на рынок выйдет одноимённый электромобиль, то есть клиентам предоставят право выбора. Ситуация может измениться, если Евросоюз решит поменять правила игры: например, внедрить новые правила кибербезопасности. Отставка Porsche Macan, Porsche 718 и Toyota GR86 обусловлена тем, что адаптация электронной архитектуры под новые требования экономически не выгодна.

Даже если Volkswagen Golf восьмого поколения продержится на конвейере до 2035 года, рекорд семейство не поставит. «Четвёртый» Golf выпускался в течение 16 лет, а первое поколение модели оставалось в строю 35 лет, ведь в Южной Африке хэтчбек собирали до 2009 года! Впрочем, по европейским меркам 15-летний цикл очень длинный, и Volkswagen придётся вкладываться во второй, а то и в третий рестайлинг.