Рост продаж новых автомобилей в России замедлился, «серых» машин стало меньше

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, за первые семь месяцев 2024 года продажи новых машин выросли на 58% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За первое полугодие было продано 1 003 103 новых автомобилей (636 839 экземпляров в прошлом году). Из них произведено в России 442 818 машин (330 780 экземпляров в прошлом году), что также превышает показатель прошлого года на 34%.

За этот период также выросли продажи новых легковых автомобилей — на 69% (848 300 единиц), лёгких коммерческих автомобилей — на 41% (71 900), автобусов — на 16% (12 300). Небольшое снижение продаж отмечено только в сегменте грузовых машин — на 5% (70 500).

Названа зарплата российских водителей-дальнобойщиков

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Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал зарплату российских дальнобойщиков. В месяц они зарабатывают в среднем около 300 тысяч рублей. Но даже при таком ежемесячном заработке спрос на специалистов в этой сфере выше, чем число желающих получить такую работу. По словам председателя НП «Грузавтотранс» Владимира Матягина, речь идет о 25-процентной нехватке профессиональных водителей, в том числе дальнобойщиков.