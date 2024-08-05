Стала известна зарплата водителя-дальнобойщика в России

В России водители-дальнобойщики зарабатывают около 300 тыс. рублей в месяц, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина. При этом, по его словам, в этой сфере наблюдается дефицит кадров.

© Газета.ру

Спрос на специалистов растет, а предложение падает. Скорее всего, будут расти зарплаты, но это несильно исправит ситуацию, так как специалистов физически не хватает, отметил эксперт.

Председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что в России сохраняется тенденция 20–25% нехватки водителей, в том числе дальнобойщиков. Во многом это связано с тем, что люди уходят на пенсию, а молодежь предпочитает работу в других сферах.

Молодежь сегодня стремится выбрать другие, более легкие профессии, добавил эксперт. Работа водителем сложна как психологически, так и физически, а также приводит ко многим профессиональным заболеваниям, в том числе проблемам со спиной, отметил он.

По его словам, молодежь сегодня стремится быть компьютерщиками, блогерами, менеджерами, юристами.